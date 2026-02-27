Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия российской атаки по гостинице в Сумах, фото: ГСЧС

Рашисты нанесли двойной удар по гостинице в Сумах (ФОТО, ВИДЕО)

27 фев 2026, 09:43
999

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 27 лютого, завдали удару безпілотниками по будівлі готелю у центральній частині Сум, спалахнула пожежа.

Із будівлі було евакуйовано до укриття 50 осіб. Про це повідомляють прес-служба ДСНС та

Під час гасіння пожежі росіяни завдали повторного удару по рятувальниках. Ніхто з особового складу не постраждав. Пожежу ліквідовано, — розповіли у ДСНС.

Внаслідок другого влучання полум’я охопило покрівлю готелю, також горіння відбувалося всередині будівлі на верхньому поверсі.

Пожежу ліквідовано. Інформація про травмованих не надходило.

Наслідки російської атаки по готелю у Сумах, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров