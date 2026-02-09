Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Уничтожение техники российских захватчиков, скриншот видео
Дроны поразили лодку, автомобиль и квадроцикл рашистов на Юге (ВИДЕО)https://racurs.ua/n211945-drony-porazili-lodku-avtomobil-i-kvadrocikl-rashistov-na-uge-video.htmlРакурс
На півдні України дрони Держприкордонслужби знищили низку транспортних засобів ворога.
Відповідне відео сьогодні, 9 лютого, опублікувала прес-служба ДПСУ.
На відео, знятому камерами FPV-дронів, показно моменти завдання ударів по низці ворожих цілей:
- човну;
- квадроциклу;
- автомобілю;
- замаскованих на деревах антенах зв’язку рашистів.