Уничтожение техники российских захватчиков, скриншот видео

Дроны поразили лодку, автомобиль и квадроцикл рашистов на Юге (ВИДЕО)

9 фев 2026, 15:04
999

На півдні України дрони Держприкордонслужби знищили низку транспортних засобів ворога.

Відповідне відео сьогодні, 9 лютого, опублікувала прес-служба ДПСУ.

На відео, знятому камерами FPV-дронів, показно моменти завдання ударів по низці ворожих цілей:

  • човну;
  • квадроциклу;
  • автомобілю;
  • замаскованих на деревах антенах зв’язку рашистів.

Источник: Ракурс


