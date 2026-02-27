Украина ликвидировала ретрансляторы для российских «Шахедов» на территории Беларуси. Фото:

https://racurs.ua/n212341-ukraina-razrushila-v-belarusi-sistemu-navedeniya-dlya-rossiyskih-shahedov-fedorov.html

Ракурс

Ліквідовано ретранслятори для російських «Шахедів» на території Білорусі.

Україні вдалося ліквідувати Mesh-мережу, яку використовували російські БпЛА типу «Шахед» на півночі. Це позитивно вплинуло на обороноздатність Києва і центральної частини України. Про це 27 лютого повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.

Нам вдалося ліквідувати Mesh-мережу, яку використовували «Шахеди» на півночі, що позитивно вплинуло на обороноздатність Києва і центральної частини України, — йдеться у повідомленні.

Водночас радник голови Міноборони Сергій (Флеш) Бескрестнов у Facebook поінформував, що ця мережа — це радіомодеми, які не просто приймають і передають сигнали, а є ретрансляторами і підсилювачами зв’язку один для одного. За такої схеми всі російські дрони в повітрі пов’язані по радіо між собою. Декілька БпЛА можна збити, але зв’язок з іншими безпілотниками не перерветься.

Зазначається, що необхідною умовою є наявність «початкових точок», звідки канал управління через інтернет доходить до російських операторів БпЛА. Зазвичай такі точки розміщують на високих вишках (70−90 м) поруч із кордоном України і ставлять потужні антени, спрямовані на українську територію.

Одна з таких точок діставала сигналом до Києва, що дозволяло російським дронам-розвідникам літати над столицею і передавали дані операторам. Інша точка забезпечувала дронові атаки по західних областях, зокрема, на залізницю Київ-Ковель.

Нагадаємо, нещодавно український президент Володимир Зеленський натякнув на знешкодження кількох ретрансляторів «шахедів» у Білорусі й додав, що санкції України проти диктатора Олександра Лукашенко були запроваджені й, зокрема, через ці ретранслятори.