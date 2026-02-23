Владимир Зеленский намекнул на обезвреживание нескольких ретрансляторов «шахедов» в Беларуси. Фото:

Ретранслятори безпілотників Shahed з’явилися у Білорусі в 2025 році.

Це збільшило можливості російських окупантів завдавати ударів по українських північних областях — від Київщини до Волині. Санкції України проти диктатора Олександра Лукашенко були запроваджені й, зокрема, через ці ретранслятори. Наразі Україна вже зробила так, щоб «три-чотири» ретранслятори вже не діяли. Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю білоруському медіа «Дзеркало».

Я не буду говорити, яким способом, але наші хлопці займалися тим, щоб три-чотири ретранслятори вже не працювали на території Білорусі. У нас просто немає іншого виходу, інакше будуть тривати атаки на нашу землю. І з цього напрямку тепер літає набагато менше, хочу вам сказати, — наголосив він.

Також Зеленський відреагував підготовку майданчика для розміщення в Білорусі російського балістичного комплексу «Орешник». Глава держави вважає, НАТО має дивитися на це «як на легітимну ціль», а Україна буде спостерігати та оцінювати загрозу.

Інші заяви Зеленського в інтерв’ю:

Ми подивимося, наскільки військові навчання разом із РФ на території Білорусі будуть великими. Але коли вони були дуже масовані, почався наступ. Тому все це великі ризики для України та білорусів.

Санкції щодо самопроголошеного президента Олександра Лукашенка — це перший крок. Робота над санкціями продовжиться, вона стосуватиметься не тільки Лукашенка, а і його оточення, синів тощо.

Ми не піднімали питання Лукашенка зі США, бо американці налаштовані знайти з ним комунікацію. Однак ми будемо включатися і говорити зі США про те, що Лукашенко підтримує режим РФ.

Найкраще — це щоб Україна й Білорусь були членами ЄС. Дуже хотів би, щоб війна закінчилась і щось змінилося у відносинах між країнами. Білоруський народ не починав війну проти України.

Нагадаємо, 18 лютого Україна запровадила санкції проти самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Обмеження передбачають, зокрема, блокування активів та заборону користуватися й розпоряджатися ними, а також повне припинення торговельних операцій.

Джерело: «Дзеркало»