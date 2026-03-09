Планируемые на эту неделю переговоры между Украиной, США и Россией откладываются. Фото:

Причиною є ситуація в Ірані та те, що зараз увага партнерів зосереджена на цьому конфлікті. Тристоронню зустріч відклали на прохання американської сторони. Водночас Київ готовий до того, щоб провести зустріч у будь-який момент. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у Telegram 9 березня після проведеної наради з представниками української переговорної команди.

Наразі пріоритет партнерів і вся увага — ситуації навколо Ірану, і через це зустріч, яка планувалася на цей тиждень за пропозицією американської сторони відкладається. Але Україна готова до зустрічі в будь-який момент у тому форматі, який може допомогти й буде реалістичним з точки зору закінчення війни, — йдеться у повідомленні.

Глава держави поінформував, що команда розповіла йому про плани Росії. Він доручив перемовникам ще раз провести комунікації з представниками Сполучених Штатів, щоб «підтвердити нашу готовність до стратегічної спільної роботи заради безпеки, та зокрема в захисті від ударних дронів».

Зеленський наголосив, що наразі росіяни намагаються маніпулювати ситуацією на Близькому Сході та в регіоні Перської Затоки «на користь своєї агресії, а також перетворити удари іранського режиму по сусідах та американських базах фактично на другий фронт російської війни проти України та усього Заходу».

Нагадаємо, 5 березня президент США Дональд Трамп заявив, що вважає президента України Володимира Зеленського «перешкодою» для мирної угоди, бо той начебто не виявляє достатньої готовності до переговорів. При цьому глава Білого дому висловив упевненість, що російський диктатор Володимир Путін «готовий» до мирної угоди.