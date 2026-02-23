Ракурсhttps://racurs.ua/
Володимир Зеленський натякнув на знешкодження кількох ретрансляторів «шахедів» у Білорусі. Фото:
Зеленський натякнув на знешкодження кількох ретрансляторів «шахедів» у Білорусіhttps://racurs.ua/ua/n212222-zelenskyy-natyaknuv-na-zneshkodjennya-kilkoh-retranslyatoriv-shahediv-u-bilorusi.htmlРакурс
Ретранслятори безпілотників Shahed з’явилися у Білорусі в 2025 році.
Це збільшило можливості російських окупантів завдавати ударів по українських північних областях — від Київщини до Волині. Санкції України проти диктатора Олександра Лукашенко були запроваджені й, зокрема, через ці ретранслятори. Наразі Україна вже зробила так, щоб «три-чотири» ретранслятори вже не діяли. Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю білоруському медіа «Дзеркало».
Я не буду говорити, яким способом, але наші хлопці займалися тим, щоб три-чотири ретранслятори вже не працювали на території Білорусі. У нас просто немає іншого виходу, інакше будуть тривати атаки на нашу землю. І з цього напрямку тепер літає набагато менше, хочу вам сказати, — наголосив він.
Також Зеленський відреагував підготовку майданчика для розміщення в Білорусі російського балістичного комплексу «Орешник». Глава держави вважає, НАТО має дивитися на це «як на легітимну ціль», а Україна буде спостерігати та оцінювати загрозу.
Інші заяви Зеленського в інтерв’ю:
- Ми подивимося, наскільки військові навчання разом із РФ на території Білорусі будуть великими. Але коли вони були дуже масовані, почався наступ. Тому все це великі ризики для України та білорусів.
- Санкції щодо самопроголошеного президента Олександра Лукашенка — це перший крок. Робота над санкціями продовжиться, вона стосуватиметься не тільки Лукашенка, а і його оточення, синів тощо.
- Ми не піднімали питання Лукашенка зі США, бо американці налаштовані знайти з ним комунікацію. Однак ми будемо включатися і говорити зі США про те, що Лукашенко підтримує режим РФ.
- Найкраще — це щоб Україна й Білорусь були членами ЄС. Дуже хотів би, щоб війна закінчилась і щось змінилося у відносинах між країнами. Білоруський народ не починав війну проти України.
Нагадаємо, 18 лютого Україна запровадила санкції проти самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Обмеження передбачають, зокрема, блокування активів та заборону користуватися й розпоряджатися ними, а також повне припинення торговельних операцій.
Джерело: «Дзеркало»