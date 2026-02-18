Ракурсhttps://racurs.ua/
Санкції проти самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка запровадила Україна.
Лукашенко вже «давно обмінює суверенітет Білорусі на продовження особистої влади», допомагає країні-агресору РФ обходити санкції та виправдовує війну проти України. Про це президент України Володимир Зеленський 18 лютого повідомив у Telegram.
За його словами, другій половині 2025 року у Білорусі армія Російської Федерації розгорнула систему ретрансляторів для управління ударними дронами, що збільшило можливості російської армії завдавати ударів по українських північних областях — від Київщини до Волині. Без цього окупанти не змогли б завдати ударів по енергетичних обʼєктах і залізниці.
Глава держави також поінформував, що понад 3 тис. білоруських підприємств «поставлені на службу російській війні» та постачають техніку, обладнання і компоненти з категорії критично важливих. Зокрема, окупантам передають компоненти для виробництва ракет.
Крім того, як поінформував Зеленський, триває й розбудова інфраструктури для розміщення на території Білорусі російських ракет середньої дальності «Орєшнік». У минулому році та й цьогоріч підприємства країни постачали РФ критичні вузли, компоненти та механічну базу для цієї зброї.
Санкції проти Лукашенка передбачають:
- блокування активів та заборону користуватися й розпоряджатися ними;
- повне припинення торговельних операцій;
- обмеження або зупинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень територією України;
- запобігання виведенню капіталів з України;
- зупинення виконання економічних і фінансових зобов’язань;
- анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів;
- заборону участі в приватизації та держзакупівлях;
- заборону заходження військових кораблів і літаків;
- заборону передання технологій та прав інтелектуальної власності;
- припинення культурного, наукового та спортивного співробітництва;
- заборону в’їзду в Україну;
- заборону набуття у власність земельних ділянок.
Строк застосування обмежать безстроковий, а частина санкцій діятиме 10 років.
Нагадаємо, 4 листопада Міністерство фінансів США пом’якшило деякі санкції проти Білорусі, скасувавши заходи проти національної авіакомпанії «Белавіа» та дозволивши операції, пов’язані з президентським літаком Олександра Лукашенка.