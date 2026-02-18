Санкції проти Олександра Лукашенка запровадила Україна. Фото:

https://racurs.ua/ua/n212128-ukrayina-zaprovadyla-sankciyi-proty-lukashenka-zelenskyy.html

Ракурс

Санкції проти самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка запровадила Україна.

Лукашенко вже «давно обмінює суверенітет Білорусі на продовження особистої влади», допомагає країні-агресору РФ обходити санкції та виправдовує війну проти України. Про це президент України Володимир Зеленський 18 лютого повідомив у Telegram.

За його словами, другій половині 2025 року у Білорусі армія Російської Федерації розгорнула систему ретрансляторів для управління ударними дронами, що збільшило можливості російської армії завдавати ударів по українських північних областях — від Київщини до Волині. Без цього окупанти не змогли б завдати ударів по енергетичних обʼєктах і залізниці.

Глава держави також поінформував, що понад 3 тис. білоруських підприємств «поставлені на службу російській війні» та постачають техніку, обладнання і компоненти з категорії критично важливих. Зокрема, окупантам передають компоненти для виробництва ракет.

Крім того, як поінформував Зеленський, триває й розбудова інфраструктури для розміщення на території Білорусі російських ракет середньої дальності «Орєшнік». У минулому році та й цьогоріч підприємства країни постачали РФ критичні вузли, компоненти та механічну базу для цієї зброї.

Санкції проти Лукашенка передбачають:

блокування активів та заборону користуватися й розпоряджатися ними;

повне припинення торговельних операцій;

обмеження або зупинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень територією України;

запобігання виведенню капіталів з України;

зупинення виконання економічних і фінансових зобов’язань;

анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів;

заборону участі в приватизації та держзакупівлях;

заборону заходження військових кораблів і літаків;

заборону передання технологій та прав інтелектуальної власності;

припинення культурного, наукового та спортивного співробітництва;

заборону в’їзду в Україну;

заборону набуття у власність земельних ділянок.

Строк застосування обмежать безстроковий, а частина санкцій діятиме 10 років.

Нагадаємо, 4 листопада Міністерство фінансів США пом’якшило деякі санкції проти Білорусі, скасувавши заходи проти національної авіакомпанії «Белавіа» та дозволивши операції, пов’язані з президентським літаком Олександра Лукашенка.