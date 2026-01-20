Олександр Лукашенко підписав приєднання Білорусі до Ради миру Дональда Трампа. Фото:

Ракурс

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав документ про приєднання країни до іціційованої президентом США Дональдом Трампом Ради миру.

У вівторок, 20 січня, диктатор заявив, що це відбулося відповідно до процедури, викладеної в листі Трампа. Відповідне звернення вже підписано. Про це інформує «Белта».

Я підписав відповідне звернення до США, що ми готові прийняти їхню пропозицію і стати засновниками цієї Ради, — заявив Лукашенко.

Журналісти попросили Лукашенка прокоментувати чутки про те, чи потрібно внести 1 млрд дол. для входження до Ради миру. Той відповів, що «ніяких грошей не потрібно».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп намагається реалізувати свій план із 20 пунктів щодо масштабної трансформації Гази, яка серйозно постраждала за два роки війни між Ізраїлем і ХАМАС. Про створення «Ради миру» він оголосив 15 січня.

Трамп уже запросив до участі в «Раді миру» низку світових лідерів, зокрема президента Аргентини Хав'єра Мілея та прем'єр-міністра Канади Марка Карні. Угорщина і В'єтнам вже прийняли запрошення.

А напередодні прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Трамп запросив російського президента Володимира Путіна до Ради миру. У Кремлі заявили, що вивчають отриману пропозицію.

Джерело: «Белта»