Олександр Лукашенко, скріншот відео

«Орешнік» в Білорусі з «учорашнього дня» — Лукашенко

18 гру 2025, 18:20
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що російський балістичний комплекс «Орешнік» нібито вже перебуває на території країни і заступає на бойове чергування.

«Орешнік» відучора в Білорусі, заступає на бойове чергування, — цитує Лукашенка прес-служба Міноборони Білорусі.

Варто додати, що міністр закордонних справ Білорусі Максим Риженков ще у вересні заявляв, що «Орешнік» розміщено на території країни. А сам Лукашенко 25 вересня заявив, що «Орешнік» «вже в дорозі».

