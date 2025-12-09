У Литві оголосили надзвичайний стан. Фото:

https://racurs.ua/ua/n210773-nadzvychaynyy-stan-ogolosyly-u-lytvi-cherez-povitryani-kuli-z-bilorusi.html

Ракурс

Литва оголосила надзвичайний стан на всій території країни.

Відповідне рішення уряд ухвалив через велику кількість повітряних куль, що надходять із Білорусі. Ці кулі становлять загрозу національній безпеці, перешкоджають роботі цивільної авіації та функціонуванню аеропорту Вільнюса, що призводить до фінансових втрат та шкоди репутації країни. Про це пише LRT із посиланням на Міністерство внутрішніх справ Литви.

У Вільнюсі вважають, що надзвичайний стан дозволить ефективніше координувати дії влади та залучати армію для патрулювання та контролю територій.

Громадян Литви заспокоїли, що режим НС не створюватиме для них незручностей. Однак у прикордонних регіонах силовики посилено патрулюватимуть території.

Сьогодні ми легітимізуємо участь армії у патрулюванні, і щовечора екіпажі спільно з поліцією контролюють території та виявляють контрабандні вантажі, — заявив міністр внутрішніх справ ВладіславаКондратович.

Уряд вже звернувся до литовського Сейму з пропозицією надати військовим додаткові повноваження для виконання завдань надзвичайної ситуації. Армії пропонують давати обов’язкові вказівки фізичним і юридичним особам, переслідувати та затримувати порушників, перевіряти документи та транспортні засоби, а також використовувати спеціальні засоби. Ці повноваження, у разі схвалення, діятимуть упродовж трьох місяців.

Нагадаємо, ще в жовтні уряд Литви заявляв, що підготував рішення про закриття кордону з Білоруссю на невизначений термін. Пов’язано це було з інцидентами із метеорологічними. Заявлялося, що на час НС будуть певні винятки — дипломати і дипломатична пошта зможуть перетинати кордон, також громадяни Литви та ЄС зможуть повертатися з Білорусі.

Джерело: LRT