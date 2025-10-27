Литва повністю закриє кордон із Білоруссю через інциденти з метеорологічними кулями. Фото:

https://racurs.ua/ua/n209916-lytva-gotuietsya-povnistu-zakryty-kordon-iz-bilorussu-cherez-meteozondy.html

Ракурс

Литва повністю закриє кордон із Республікою Білорусь.

На тлі інцидентів з метеорологічними кулями литовський уряд вже підготував рішення про закриття кордону з Білоруссю на невизначений термін. Однак будуть певні винятки — дипломати і дипломатична пошта зможуть перетинати кордон, також громадяни Литви та ЄС зможуть повертатися з Білорусі. Про це заявила прем'єр-міністр Інга Ругінене, передає LRT.

Таким чином ми посилаємо сигнал Білорусі — ніякі гібридні атаки тут не будуть терпимі, і ми вживемо найсуворіших заходів, щоб їх зупинити, — зазначила вона.

З сьогоднішнього дня, як наголосила литовський прем'єр, армія Литви вживає «всі необхідні заходи» для нейтралізації куль, що залетіли. Застосовуються, зокрема, й кінетичні засоби для їхнього збивання. Крім того, тепер литовці можуть відстежувати напрямок руху метеорологічних куль.

Як відомо, 26 жовтня Литва тимчасово призупинила роботу аеропорту Вільнюса та пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю після того, як у її повітряний простір залетіли повітряні кулі.

Також на минулому тижні аеропорт Вільнюса тричі зупинявся — у вівторок, п’ятницю та суботу. Призупинка роботи летовища також була пов’язана з появою повітряних куль над литовською столицею.

Нагадаємо, 23 жовтня два російські літаки, Су-30 та Іл-78, з Калінінградської області РФ вторглися в повітряний простір Литви. Перехоплювали їх винищувачі НАТО.

Джерело: LRT