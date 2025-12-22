Україна отримала з Литви обладнання ТЕС, здатне заживити мільйон абонентів

Україна отримала повний комплект обладнання ТЕС із Європи, фото: Єврокомісія

https://racurs.ua/ua/n211021-ukrayina-otrymala-z-lytvy-obladnannya-tes-zdatne-zajyvyty-milyon-abonentiv.html

Ракурс

Європейська комісія провела одну зі своїх найбільших на сьогодні скоординованих логістичних операцій, передавши Україні повний комплект обладнання для теплової електростанції з Литви.

Про це сьогодні, 22 грудня, повідомила прес-служба Міністерства енергетики України.

Зазначається, що ця операція тривала 11 місяців і включала 149 поставок обладнання загальною вагою 2 тис. 399 тонн.

Серед них 40 були негабаритними вантажами, включаючи надзвичайно важкі трансформатори та статори вагою близько 172 тонн кожен, — розповіли в Міненерго. — Підтримка Польського урядового агентства стратегічних резервів відіграла важливу роль у забезпеченні складного транспортування цих компонентів.

У відомстві зазначили, що надане обладнання допомогло провести аварійні ремонти в кількох регіонах України, де енергетична інфраструктура була істотно пошкоджена внаслідок російських ударів.

Прес-служба Єврокомісії повідомляє, що передане Україні в ході цієї логістичної операції обладнання здатне забезпечити електроенергією приблизно 1 млн українців.

На сьогоднішній день підтримка ЄС енергетичного сектору України допомогла задовольнити потреби приблизно 9 мільйонів людей, включаючи поставку 9 тис. 500 електрогенераторів та 7 тис. 200 трансформаторів, — зазначили у ЄК. — Загалом Комісія виділила понад 1,2 млрд євро на програми гуманітарної допомоги в Україні та надала понад 160 тис. тонн допомоги.

Зазначається, що всі 27 країн ЄС разом із шістьма державами-учасницями (Норвегія, Туреччина, Північна Македонія, Ісландія, Сербія та Молдова) надали Україні допомогу в натуральній формі через Механізм цивільного захисту ЄС. ЄС також координував медичну евакуацію понад 4,7 тис. українських пацієнтів до лікарень у 22 країнах для отримання спеціалізованого лікування.