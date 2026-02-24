Україна отримає від ЄС допомогу у підготовці до зими, фото: Google Gemini

Ракурс

Євросоюз виділяє України 920 млн євро на підготовку до наступної зими в межах плану «Repair, Rebuild, Restart» на 2026−2027 роки.

Про це сьогодні, 24 лютого, на своїй сторінці у соціальній мережі X повідомила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.

Росія систематично завдає ударів по енергетичній інфраструктурі. Ми допомагаємо Україні чинити опір і відбивати ці атаки, виділяючи їй новий пакет допомоги, — наголосила вона. — А з нашим планом Repair, Rebuild, Restart на 2026−2027 роки на суму €920 млн ми готуємося до наступної зими.

Зазначається, що ця допомога покликана:

забезпечити стабільне постачання електроенергії по всій країні;

прискорити децентралізоване виробництво відновлювальної електроенергії;

відновити та модернізувати мережі;

відремонтувати та модернізувати пошкоджені електростанції.

Перший віце-прем'єр — міністр енергетики України Денис Шмигаль на своїй Фейсбук-сторінці повідомив, що детально положення цієї програми будуть розглянуті під час засідання енергетичного «Рамштайну» у березні.

Також Шмигаль висловив вдячність за передачу Євросоюзом 500 генераторів для підтримки енергетичної системи й критичної інфраструктури.