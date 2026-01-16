Україна активно імпортує електроенергію з Євросоюзу, фото: Google Gemini

Європейський Союз експортує до України електроенергію «на максимальних потужностях».

Про це заявила речниця Єврокомісії Ева Грнчірова, повідомляє агентство «Укрінформ».

Вона зазначила, що ЄС продовжує енергетичну підтримку України на фоні постійних російських ударів по об'єктах критичної інфраструктури:

виділено 1,2 млрд євро на гуманітарну допомогу для захисту цивільного населення та доставки допомоги. Це близько 160 тис. тонн допомоги через європейський механізм цивільного захисту;

Україні постачають генератори, пункти обігріву, опалювальні прилади тощо;

мобілізується допомога через Міжнародний фонд допомоги Україні Ukraine Facility — це близько 927 млн євро на екстрені закупівлі газу.

Ми засуджуємо російські удари та підтримуємо Україну. (…) Наша підтримка, очевидно, ніколи не припиниться, і ми тісно контактуємо з українською владою та ключовими партнерами, — наголосила Грнчірова.

Нагадаємо, міністр енергетики України Денис Шмигаль повідомив, що технологічно Україна має спроможність імпортувати від своїх європейських сусідів понад 2,1 гігавата чистої електроенергії.

Джерело: «Укрінформ»