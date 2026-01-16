Споживання електроенергії в Україні вчора, 15 січня, було 18 ГВт, а можливості системи — лише 11 Гвт.

Про це сьогодні, 16 січня, під час пресконференції із президентом Чехії Петром Павелом, котрий прибув з візитом до Києва, розповів президент України Володимир Зеленський, повідомляє «Новини.LIVE».

На вчора було так, але кожного дня щось відновлюється, — зазначив він.

Зеленський додав, що не буде уточнювати, де проходить відновлення, адже це створює ризик повторного удару:

Конкретно де відновлюється, говорити не буду, тому що тільки хтось щось каже про це, або десь щось вилазить в соцмережі, в телеграмах, туди б’ють знову і знову.