Україна відправила на Близький Схід 201 експерта з іранських безпілотників.

Президент України Володимир Зеленський назвав кількість українських військових на Близькому Сході.

Наразі в регіоні перебуває 201 український експерт із безпілотників. Ці фахівці працюють в Об'єднаних Арабських Еміратах, Катарі, Саудівській Аравії, а також прямують до Кувейту. Ще 34 експерти готові до відправки в арабські країни. Про це Зеленський заявив 17 березня в Лондоні під час виступу перед парламентом Великої Британії.

Глава держави поінформував, що Україна відправила військових за запитами партнерів, зокрема США, і що це фактично є «частиною дронової угоди», яку Україна пропонувала американцям.

Ми готові запропонувати подібні угоди всім нашим партнерам, від практичної співпраці у сфері безпілотників до майбутніх оборонних альянсів. Не думаю, що хтось захоче залишити перевірену війною силу та спроможність України поза межами своєї безпеки. А якщо і захоче, це буде нерозумно, — розповів він.

Також лідер поінформував, що він, прем'єр-міністр, міністр оборони та вище військове командування мають планшети iPad, які дозволяють у прямому ефірі відстежувати ситуацію на полі бою, а також російські обстріли та Сил оборони по РФ. Такий самий планшет він подарував королю Великої Британії Чарльзу III під час сьогоднішньої зустрічі.

Крім того, Зеленський розповів, що зараз Україна розробляє морські дрони, які зможуть довше та ефективніше діяти на морі і навіть в океані.

Сьогодні прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та Володимир Зеленський у Лондоні підписали декларацію про посилену співпрацю в галузі безпеки та оборони.

Нагадаємо, на минулому тижні президент США Дональд Трамп завив, Сполученим Штатам Америки не потрібна допомога України для того, щоб збивати іранські дрони на Близькому Сході. Американська армія «зараз є найпотужнішою у світі», яка має на озброєнні найкращі безпілотники.