Зеленський наказав відправити ЗСУ на Близький Схід. Фото:

Ракурс

Українські військові незабаром почнуть захищати американські військові бази на Близькому Сході.

Президент Володимир Зеленський вже дав вказівки щодо підготовки та відправлення українських спеціалістів для допомоги США у протистоянні іранським БпЛА типу «Шахед». Сполучені Штати звернулися до України по допомогу для захисту своїх баз і військових на Близькому Сході й Зеленський не відмовив. Про це повідомила агенція Reuters із посиланням на джерело.

Ми отримали запит від Сполучених Штатів щодо конкретної підтримки у захисті від «Шахедів» у регіоні Близького Сходу. Я дав вказівки надати необхідні засоби та забезпечити присутність українських фахівців, які можуть гарантувати потрібний рівень безпеки, — цитує видання заяву українського лідера.

Обізнане джерело поінформувало, що українські специ почнуть працювати у регіоні «протягом найближчих кількох днів».

Також Reuters пише, що президент США Дональд Трамп, коментуючи пропозицію Зеленського про допомогу заявив, що американці «приймуть допомогу від будь-якої країни».

Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський заявив про готовність обмінятись дронами-перехоплювачами на зенітні ракети від союзників на Близькому Сході, які мають власні запаси систем Patriot.

Джерело: Reuters