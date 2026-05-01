Масштабну реформу в Збройних силах України анонсував президент Володимир Зеленський.

У квітні були погоджені ключові напрями реформи — військове командування та уряд визначили формулу змін. У травні відбудеться погодження всіх ключових деталей. А вже в червні повинні бути перші результати реформи, зокрема у сфері фінансового забезпечення солдатів, сержантів і командирів Сил оборони України. Про це глава держави 1 травня повідомив у соцмережах.

Президент поінформував, що поставив завдання відчутно збільшити грошове забезпечення. Для тилових посад мінімальний рівень має бути щонайменше 30 тис. грн, а для бойових підрозділів зарплатню збільшать у рази. Для українських командирів, бойових сержантів та офіцерів теж очікується «достойний та відчутно підвищений рівень виплат».

Глава держави також доручив забезпечити впровадження спеціальних контрактів для піхотинців із виплатами в рамках 250−400 тис. грн у залежності від виконання бойових завдань.

Також у 2026 році очікується часткова демобілізація. Планується поетапне звільнення зі служби тих, хто був мобілізований раніше, на основі чітких часових критеріїв.

Зеленський доручив військовому командуванню й міністру оборони України обговорити реалізацію реформи з бойовими командирами та врахувати їхні пропозиції в роботі над деталями реформи.

Нагадаємо, в лютому Верховна Рада в цілому схвалила законопроект щодо посилення соціального захисту військовослужбовців та членів їхніх сімей. Тепер під час служби військові матимуть гарантоване грошове, медичне, продовольче та речове забезпечення. Також закон передбачає відпустки за сімейними обставинами, лікування й реабілітацію за рішенням ВЛК. Проживання, безоплатний проїзд і поштовий зв’язок забезпечуватиметься за державний кошт.