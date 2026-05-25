Сили оборони України отримають рекордну кількість артилерійських снарядів калібру 155-мм.

Агенція оборонних закупівель ДОТ Міністерства оборони законтрактувала рекордну кількість далекобійних артилерійських 155-мм пострілів. Військовим передадуть на десятки тисяч снарядів більше, ніж планувалося спочатку. Окрім снарядів, на фронт відправлять ще десятки тисяч боєприпасів. Про це міністр оборони України Михайло Федоров 25 травня повідомив у Telegram.

Далекобійні артилерійські постріли 155-мм один із найбільших запитів фронту. АОЗ ДОТ уже законтрактувала найбільшу в історії агенції партію цих пострілів — і на фронт їх приїде на десятки тисяч більше, ніж очікувалося спочатку, — йдеться у повідомленні.

За словами міністра, у рекордній закупівлі далекобійних артилерійських 155-мм пострілів перемогли шість виробників. З цими підприємствами вже підписано контракти. Федоров наголосив, що завдяки прозорим умовам конкурсу вдалося заощадити 16% від початкової суми витрат.

Також очільник Міноборони заявив, що цього літа розпочнуться масштабні закупівлі FPV, mid-strike та deep-strike дронів.

Федоров відзначив, що будується система закупівель, яка зменшує залежність від одного постачальника. Великі закупівлі можуть розподілятися між кількома виробниками. Частка процедур проходитиме в електронній системі Prozorro. Процес запускатимуть поступово та з урахуванням усіх ризиків.

Нагадаємо, восени минулого року в одній із областей України виділили землю, де планують побудовати новий завод з виготовлення снарядів німецького концерну Rheinmetall для потреб Сил оборони.