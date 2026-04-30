Українські військові перебуватимуть на передовій не більше двох місяців. Фото:

https://racurs.ua/ua/n213534-na-peredoviy-ne-bilshe-dvoh-misyaciv-syrskyy-pidpysav-nakaz-pro-obov-yazkovu-rotaciu.html

Ракурс

Командири повинні забезпечити умови для перебування військових на позиціях до двох місяців із подальшою обов’язковою ротацією. Ротації мають планувати завчасно, а термін їх виконання — не більше місяця. Відповідний наказ підписав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, йдеться у його заяві в Telegram.

За словами головкома, у цій війні суттєво трансформувалися поняття переднього краю, тилу та глибини бойових порядків. Також ускладнилася логістика і переміщення як на полі бою, так і від переднього краю до тилу.

З метою збереження життя і здоров’я військовослужбовців, які виконують завдання як на лінії бойового зіткнення, так і в глибині оборони, підписав наказ щодо обов’язкової ротації військовослужбовців, які виконують завдання на передньому краї, — написав Сирський.

Наказ передбачає, що військові, які повернулись з бойових позицій, обов’язково проходитимуть медогляд та матимуть час на відпочинок. Окремий пункт указу стосується своєчасної доставки боєприпасів та їжі на позиції.

Головнокомандувач наголосив, що дотримання вимог наказу перебуватиме «під жорстким контролем». Якщо ж наказ буде порушено, то винуватцям загрожує «невідворотна відповідальність відповідно до чинного законодавства та статутів ЗСУ».

Нагадаємо, українських військових з 14-ї бригади ЗСУ залишили без води та їжі в районі Купянська. Виснажені та дуже схудлі військовослужбовці втрачали свідомість від голоду і пили дощову воду.

У Генштабі заявили, що керівництво 14-ї бригади приховало реальний стан справ. Підрозділ втратив частину позицій і припустився помилки із забезпеченням військових. Внаслідок цього виникли проблеми з постачанням їжі на одну з позицій. З посад звільнили командирів 14-ї ОМБр та 10-го армійського корпусу.