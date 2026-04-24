Генштаб звільнив командирів 14-ї бригади та 10-го корпусу ЗСУ ситуацію у Куп’янську. Фото:

Українських військових залишили без води та їжі в районі Купянська.

У соцмережах поширили фото виснажених військових з 14-ї бригади ЗСУ, які начебто перебувають на позиціях без їжі, води та звʼязку. Військовослужбовці втрачають свідомість від голоду і пʼють дощову воду. Фото дуже схудлих захисників опублікували в Threads 22 квітня.

Того ж дня в Міністерстві оборони заявили, що взяли ситуацію на контроль.

А сьогодні, 24 квітня, на ситуацію відреагував Генеральний штаб Збройних сил України. У відомстві пояснили, що постійні авіа- та ракетні удари росіян по переправах через річку Оскіл сильно ускладнили постачання українських підрозділів біля Куп’янська. Вантажі на позиції доставляють човнами та важкими дронами.

Зазначається, що керівництво 14-ї бригади приховало реальний стан справ. Підрозділ втратив частину позицій і припустився помилки із забезпеченням військових. Внаслідок цього виникли проблеми з постачанням їжі на одну з позицій.

Вже звільнено з посад командирів 14-ї ОМБр та 10-го армійського корпусу. Після завершення службового розслідування справу передадуть правоохоронцям.

Новим командиром 14-ї бригади призначили полковника Тараса Максімова, тоді як 10-й армійський корпус очолив бригадний генерал Артем Богомолов.

У Генштабі запевнили, що нещодавно на позицію військовослужбовців 14-ї ОМБР доставили вантаж з їжею. Військових обіцяють евакуювати, як тільки будуть спрятливі умови для цього.

Нагадаємо, у квітні аналітичний проект DeepState інформував, що ворог мав деякі успіхи біля Петропавлівки у Куп’янському районі Харківської області та Ступочок Краматорського району Донецької області.