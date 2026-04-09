Новини
  Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Армія РФ просунулася у Харківській та Донецькій областях. Карта: DeepStatе

Російські окупанти просунулись у Харківській та Донецькій областях — DeepState

9 кві 2026, 09:55
999

Армія Російської Федерації просунулася на Харківщині та Донеччині.

Ворог мав деякі успіхи біля Петропавлівки у Куп’янському районі Харківської області та Ступочок Краматорського району Донецької області. Про це аналітичний проект DeepState 9 квітня повідомив у Telegram.

Ворог просунувся поблизу Петропавлівки та Ступочок, — йдеться у повідомленні.

У Генеральному штабі ЗСУ поінформували, що минулої доби на фронту відбулося 164 бойових зіткнення. Зокрема, на Куп’янському напрямку окупанти вісім разів здійснювали штурми в бік населених пунктів Петропавлівка, Новоосинове, Ківшарівка та Новоплатонівка. А на Краматорському напрямку росіяни один раз атакували в бік Тихонівки.

Нагадаємо, DeepState 13 березня інформував, що російсбкі загарбники мали просування у селі Гришине Покровського району та захопили частину села Софіївка Краматорського району в Донецькій області.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів