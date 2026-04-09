Армія РФ просунулася у Харківській та Донецькій областях. Карта: DeepStatе

Ракурс

Армія Російської Федерації просунулася на Харківщині та Донеччині.

Ворог мав деякі успіхи біля Петропавлівки у Куп’янському районі Харківської області та Ступочок Краматорського району Донецької області. Про це аналітичний проект DeepState 9 квітня повідомив у Telegram.

Ворог просунувся поблизу Петропавлівки та Ступочок, — йдеться у повідомленні.

У Генеральному штабі ЗСУ поінформували, що минулої доби на фронту відбулося 164 бойових зіткнення. Зокрема, на Куп’янському напрямку окупанти вісім разів здійснювали штурми в бік населених пунктів Петропавлівка, Новоосинове, Ківшарівка та Новоплатонівка. А на Краматорському напрямку росіяни один раз атакували в бік Тихонівки.

Нагадаємо, DeepState 13 березня інформував, що російсбкі загарбники мали просування у селі Гришине Покровського району та захопили частину села Софіївка Краматорського району в Донецькій області.