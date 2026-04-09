Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Армія Російської Федерації просунулася на Харківщині та Донеччині. Карта: DeepState.

Российские оккупанты продвинулись в Харьковской и Донецкой областях — DeepState

9 апр 2026, 09:55
999

Армія Російської Федерації просунулася на Харківщині та Донеччині.

Ворог мав деякі успіхи біля Петропавлівки у Куп’янському районі Харківської області та Ступочок Краматорського району Донецької області. Про це аналітичний проект DeepState 9 квітня повідомив у Telegram.

Ворог просунувся поблизу Петропавлівки та Ступочок, — йдеться у повідомленні.

У Генеральному штабі ЗСУ поінформували, що минулої доби на фронту відбулося 164 бойових зіткнення. Зокрема, на Куп’янському напрямку окупанти вісім разів здійснювали штурми в бік населених пунктів Петропавлівка, Новоосинове, Ківшарівка та Новоплатонівка. А на Краматорському напрямку росіяни один раз атакували в бік Тихонівки.

Нагадаємо, DeepState 13 березня інформував, що російсбкі загарбники мали просування у селі Гришине Покровського району та захопили частину села Софіївка Краматорського району в Донецькій області.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров