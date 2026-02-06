Новости
Ракурс
Армия РФ захватила основные высоты в Мирнограде и Покровске. Фото:

Армия РФ захватила основные высоты в Мирнограде и Покровске — военные

6 фев 2026, 12:56
Армія Російської Федерації захопила панівні висоти в двох містах Донецької області.

Зокрема, загарбники змогли захопити висоти у містах Мирноград та Покровську. Втрата цих ділянок суттєво ускладнило логістику для підрозділів Сил оборони України, які там все ще перебувають. Про це керівник відділу комунікацій 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ Володимир Полевий повідомив в ефірі телемарафону.

За його словами, це надзвичайно ускладнює оборону, яка була вибудувана на півночі цих міст. Також це дозволяє противнику завести безпосередньо і свої командні пункти, оскільки місто має бетонні ґрунтовні будівлі, у яких у підвалах і на цокольних поверхах зручно облаштувати командні пункти.

Також Полевий наголосив, що це зовсім не означає, що ці міста на 100% контролюються росіянами. Зокрема, на півночі Мирнограда і Покровська залишаються українські спостережні і вогневі позиції.

Нагадаємо, 6 лютого аналітичний проект DeepState поінформував, що російські окупаційні війська захопили село Дегтярне у Харківській області та мали успіхи ще біля Грабовського у Сумській області на біля Никифоріввки на Донеччині.

Источник: Ракурс


