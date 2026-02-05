Россия начала массово перебрасывать войска на север Донецкой области. Фото:

https://racurs.ua/n211896-armiya-rf-massovo-perebrasyvaet-voyska-na-sever-doneckoy-oblasti-foto.html

Ракурс

Країна-агресор Росія масово передає свої війська у Донецьку область.

Ворожі підрозділи рухаються через Новоазовськ та Ростовську область на північ Донеччини. Противник перекидає виключно піхоту у вантажівках без тактичних маркувань. За добу зафіксовано щонайменше 40 вантажних авто із загарбниками. Про це керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко 5 лютого повідомив у Telegram.

Перекидання — виключно жива сила. Транспорт — вантажівки без тактичних маркувань, рух у складі кількох колон. За добу — щонайменше 40 вантажівок, — йдеться у повідомленні.

За словами Андрющенка, формат переміщення ворожих військ є нестандартним та візуально нетиповим.

Нагадаємо, в листопаді минулого року в окупованому Маріуполі зафіксували найпотужніше перекидання російських сил на південь України за 2025 рік. Тоді через Маріуполь у бік Запорізької області пройшла велика організована колона з семи тягачів із бронетехнікою, щонайменше 15 вантажівок з особовим складом та боєкомплектом, а також машинами супроводу.