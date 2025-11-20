Новини
Перекидання техніки через Маріуполь. Скріншот з відео

Масштабне перекидання техніки РФ на Запоріжжя зафіксували в окупованому Маріуполі

20 лис 2025, 12:30
Армія РФ перекинула потужне підсилення окупантам на Запорізький напрямок.

В окупованому Маріуполі зафіксували найпотужніше перекидання російських сил на південь України за останній рік. Через Маріуполь у бік Запорізької області пройшла велика організована колона з семи тягачів із бронетехнікою, щонайменше 15 вантажівок з особовим складом та боєкомплектом, а також машинами супроводу. Про це керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко повідомив у Telegram.

Вся техніка маркована знаком «трикутник у трикутнику». Стан машин та вантажівок «нові», не після ремонту і не з поля бою. Це не «латання дір», а повноцінне підсилення. Тому говорити про «стабілізацію» під Гуляйполем поки що не варто, — наголосив він.

Нагадаємо, у вересні керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко інформував, що росіяни будують об’їзну дорогу Маріуполя і готують місто як хаб для нових наступів. Цей шляхи призначений для техніки, вантажів і військових колон, що прискорить перекидання сил й зменшить час логістики.

Джерело: Ракурс


