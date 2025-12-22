У ЗСУ показали піхотинців, які 130 днів були на позиції. Фото:

Українські бійці воювали на одній із позицій три місяці поспіль.

Піхотинці 93-ї окремої механізованої бригади ЗСУ виїхали з позицій, де воювали 130 днів. Також вони вивезли полоненого, який перебував на сусідніх позиціях два місяці. Про це прес-офіцер 93-ї ОМБр Ірина Рибакова повідомила у соціальній мережі Х.

Піхотинці виїхали з позицій, де воювали 130 днів. Найважча робота ever. Ще й вивезли полоненого, який пробув на сусідніх позиціях два місяці, — йдеться у повідомленні.

Незламність українських військових просто вражає.

Як відомо, 93-тя окрема механізована бригада «Холодний Яр» — це з'єднання механізованих військ у складі Сухопутних військ Збройних сил України чисельністю в бригаду. Підрозділ входить до складу оперативного командування «Схід».

Ця бригада воює з 2014 року. Її підрозділи пройшли найзапекліші бої війни, включно з боями під Іловайськом та Донецьким аеропортом.

Нагадаємо, днями росіяни намагалися перекинути штурмовиків через річку Сіверський Донець з боку Серебрянського лісництва. Однак українські десантники знищили два човни разом із ворожим десантом.