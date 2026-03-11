Унікальну операцію з евакуації пораненого показали українські військові. Фото:

https://racurs.ua/ua/n212564-nazemnyy-dron-evakuuvav-poranenogo-na-shvydkosti-60-km-god-video.html

Ракурс

Унікальну операцію з евакуації пораненого воїна провели українські військові.

Операція отримала назву «Ясен» й була проведена за допомогою наземного роботизованого комплексу. Роботу провів взвод НРК Першого окремого медичного батальйону. Про це Сухопутні війська Збройних сил України 11 березня повідомили у Telegram.

Медики отримали запит на евакуацію від суміжного підрозділу. Поранений, попередньо, був отруєний чадним газом — мав параліч нижніх кінцівок й рухатися не міг. У нього була підозра на інсульт.

Було прийнято рішення вивозити пораненого за допомогою НРК. Евакуації заважали російські безпілотники. Через це періодично доводилося «відстоюватися» в безпечних місцях.

На фінальному етапі наземного робота з пораненим бійцем наздоганяв російський безпілотник. Оператор був змушений розігнати НРК до швидкості 60 км/год. Загалом робот подолав 42 км, щоб врятувати бійця. А сама місія тривала 2 год. 28 хв.

Поранений був успішно евакуйований. Наразі він продовжує лікування.

Нагадаємо, у січні оператори наземних роботизованих комплексів 47-ї ОМБр «Маґура» провели унікальну операцію з евакуації трьох поранених військових, яких доводилося вивозити через замінований міст.