Причини невдачі контрнаступу 2023 року назвав Залужний

Контрнаступ 2023 року, план якого був розроблений за допомогою партнерів із НАТО, провалився, тому що президент Володимир Зеленський та інші посадовці не виділили на нього необхідних ресурсів.

Про це в інтерв’ю Associated Press заявив посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

За словами Залужного, спочатку планувалося зосередити достатньо сил в «єдиний кулак», щоб відбити частково окуповану Запорізьку область, де розташована важлива атомна електростанція, а потім просунутися на південь до Азовського моря:

це перерізало б коридор, який російська армія використовувала для постачання окупованого Криму;

для успіху потрібне було велике, зосереджене накопичення сил і тактична несподіванка.

Натомість, за словами Залужного, сили були розкидані по великій території, що послабило їхню ударну силу.

Його розповідь про те, як контрнаступ відхилився від початкового плану, підтвердили двоє західних чиновників з питань оборони, які висловилися на умовах анонімності, оскільки не мають повноважень публічно спілкуватися із ЗМІ, — зазначає агентство.

