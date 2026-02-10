Зеленський підписав указ, який дозволяє чоловікам віком від 60 років служити у ЗСУ за контрактом

Володимир Зеленський, президент України, підписав указ № 108/2026, згідно з яким чоловіки, які досягли 60-річного віку, мають право служити за річним контрактом у ЗСУ.

Текст указу сьогодні, 10 лютого, опублікований на сайті Офісу президента.

Указ доповнює п. 18 Положення про проходження громадянами України військової служби у ЗСУ таким абзацом:

з особами віком від 60 років, які під час дії воєнного стану відповідно до частини десятої статті 20 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» приймаються на військову службу за контрактом, — строком на 1 рік.