Чоловікам віком від 60 років дозволили служити у ЗСУ, фото: Google Gemini
Зеленський підписав указ, який дозволяє чоловікам віком від 60 років служити у ЗСУ за контрактом
Володимир Зеленський, президент України, підписав указ № 108/2026, згідно з яким чоловіки, які досягли 60-річного віку, мають право служити за річним контрактом у ЗСУ.
Текст указу сьогодні, 10 лютого, опублікований на сайті Офісу президента.
Указ доповнює п. 18 Положення про проходження громадянами України військової служби у ЗСУ таким абзацом:
з особами віком від 60 років, які під час дії воєнного стану відповідно до частини десятої статті 20 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» приймаються на військову службу за контрактом, — строком на 1 рік.
Також указом передбачено, що:
- у разі припинення чи скасування воєнного стану дія таких контрактів припиняється достроково, а військовослужбовці звільняються з військової служби відповідно до ч. 5 ст. 26 закону «Про військовий обов’язок і військову службу»;
- на військову службу за контрактом під час дії воєнного стану можуть бути прийняті особи віком від 60 років, визнані військово-лікарськими комісіями придатними до військової служби за станом здоров’я. Для прийняття на військову службу вони подають до центрів комплектування відповідні звернення (заяви) та листи (письмові згоди) від командирів військових частин;
- особам, які приймаються на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу, лист (письмова згода) командира військової частини на укладення контракту надається виключно після погодження в установленому порядку кандидата Генштабом ЗСУ.