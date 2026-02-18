Залужний розповів про рейд силовиків у пункт військового командування в 2022 році, в СБУ прокоментували

Валерій Залужний, фото: Офіс президента

Посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв’ю виданню Associated Press розповів про розбіжності з президентом Володимиром Зеленським, зокрема про напругу, яка виникла у вересні 2022 року, коли до тимчасового пункту військового командування в Києві з обшуками прийшли співробітники СБУ.

Залужний зазначив, що напруженість виникла невдовзі після повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року, і згодом часто спалахували суперечки щодо того, як найкраще захищати країну. Апогею напружені відносини досягли пізніше того ж року, коли десятки агентів СБУ провели рейд в офісі Залужного.

За словами Залужного, одного вечора в середині вересня 2022 року, коли Україна проводила ефективний контрнаступ на північному сході, він вийшов із напруженої наради в штабі Зеленського і попрямував до тимчасового пункту управління Генштабу в Києві. За кілька годин прибули десятки агентів СБУ, щоб провести обшук приміщення.

Залужний стверджує, що на той момент там перебувало понад десяток британських офіцерів. Він зазначив, що українські агенти не сказали, що саме вони шукають, і що він не дозволив їм переглядати документи та комп’ютери.

Залужний вважає, що цей рейд був явною погрозою. У присутності агентів він зателефонував тодішньому главі адміністрації Зеленського Андрію Єрмаку і висловив суворе попередження:

Я сказав Єрмаку, що відбиватиму цю атаку, бо знаю, як воювати.

Потім Залужний зателефонував тодішньому очільнику СБУ Василю Малюку, щоб дізнатися, що відбувається. За словами Залужного, Малюк сказав, що нічого не знає про рейд і пообіцяв розібратися в ситуації.

Пізніше він дізнався, що за два дні до цього служба Малюка звернулася до окружного суду Києва з проханням видати ордер на обшук за тією ж адресою.

Згідно з судовим документом, отриманим AP, служба хотіла провести обшук у стрип-клубі, який, як стверджувалося, управлявся злочинною організацією. Однак, як повідомили AP двоє співробітників, які працюють у новому офісі, стрип-клуб, зазначений у документі, був закритий ще до початку повномасштабного російського вторгнення.

Залужний вважає, що ордер на обшук був приводом і що спецслужба не могла помилитися з місцем розташування головного військового командного центру країни.

Прес-служба СБУ в коментарі «Українській правда» зазначила, що у 2022 році дійсно завітали до законспірованого командного пункту Залужного, однак стверджують, що обшуків по факту не було, а Малюк і Залужний розставили всі крапки над «і» та порозумілися.

У СБУ заявили, що в той період часу відбувались слідчі дії СБУ в межах іншого кримінального провадження за напрямком боротьби з організованою злочинністю за великою кількістю адрес.

За однією з адрес, яка фігурувала у кримінальному провадженні, на той час був нещодавно розміщений один із законспірованих запасних командних пунктів Залужного.

По факту жодні обшуки чи слідчі дії з боку СБУ за цією адресою не відбулись, додатково Василь Малюк та Валерій Залужний прокомунікували це відразу і особисто, ситуація була прояснена, — стверджують в СБУ.

