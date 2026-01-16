Фото: СБУ

Ракурс

«Бізнесмен» обманув українських військових на 60 млн грн.

СБУ та Офіс генпрокурора у взаємодії з Міноборони викрили масштабну схему розкрадання бюджетних грошей. Генеральний директор запорізької компанії поставив до української армії оптову партію бракованого спорядження на 60 млн гривень. Поставки відбулися на підставі двох договорів, які у квітні 2024 року ділок уклав з держпідприємством Міністерства оборони. Про це Служба безпеки України повідомила у Telegram.

Мова йде про 43 тис. захисних балістичних окулярів та окулярів-масок для потреб сухопутних підрозділів українських військ. Експертиза вже підтвердила, що ці окуляри непридатні для використання у навчальних та бойових умовах.

В СБУ стверджують, що замість якісної продукції підрядник відвантажив замовникам повністю браковане спорядження, яке не відповідає вимогам безпеки. Однак організатор оборудки отримав всю суму грошей, яку передбачала угода.

Правоохоронці провели обшуки й знайшли документи, які доводять злочинну схему. Також було виявлено частина грошей, яка була отримана від її реалізації.

Зловмиснику вже повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Всю партію бракованої продукції вилучили з логістичних складів Сил оборони та офісів підрядників.

Нагадаємо, у грудні минулого року НАБУ і САП спільно з СБУ викрили корупційну схему, через яку розікрали понад 102 млн грн. Ці гроші призначалися на динамічний захист для бронетехніки Збройних сил України.