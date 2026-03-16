Двох посадовців СБУ викрили на хабарях, фото: Офіс генпрокурора

https://racurs.ua/ua/n212641-dvoh-zastupnykiv-nachalnykiv-oblasnyh-upravlin-sbu-vykryly-na-habaryah-foto.html

Ракурс

На одержанні неправомірної вигоди викрито двох посадовців СБУ.

Про це сьогодні. 16 березня, повідомили прес-служби СБУ та Офісу генпрокурора.

16 березня 2026 року у межах кримінального провадження затримано в порядку ст. 208 КПК України заступника начальника ГУ СБУ у м. Києві та Київській області, заступника начальника УСБУ у Рівненській області, а також цивільну особу-посередника, — розповіли в прокуратурі.

За даними слідства, вони вимагали від керівника компанії-монополіста у сфері бурштинового бізнесу 620 тис. доларів США за вплив на хід досудового розслідування, розпочатого щодо його компанії раніше.

Зокрема: за перекваліфікацію раніше зареєстрованого кримінального правопорушення, непритягнення до кримінальної відповідальності винних, натомість — обвинувачення підставних осіб та за нестворення штучних перешкод під час видобутку бурштину на території області.

Зазначених посадовців СБУ та посередника затримали сьогодні під час отримання 250 тис. доларів США як частини неправомірної вигоди за фальшування кримінального провадження та 22 тис. 100 доларів США за сприяння у видобутку бурштину.

Наразі проводяться невідкладні обшуки у службових кабінетах ГУ СБУ у м. Києві та Київській області, УСБУ в Рівненській області, а також за місцями проживання фігурантів, — зазначили в прокуратурі.

Тривають слідчі дії. Вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу та обрання запобіжних заходів. Їм загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.