СБУ викрила російського «крота» у лавах ЗСУ, який коригував удари по Дніпропетровщині. Фото: СБУ

Ракурс

СБУ викрила ще одного «крота» російської ФСБ у лавах ЗСУ.

Контррозвідка спецслужби у взаємодії із Головнокомандувачем Збройних сил України затримала зрадника у лавах української армії. Ним виявився мобілізований із Дніпра, який коригував повітряні удари по Дніпропетровській області. Про це Служба безпеки України 5 січня повідомила у Telegram.

Заявляється, що зловмисник був завербований восени 2025 року, а згодом мобілізувався до тилової військової частини регіону, щоб «зсередини» шпигувати для росіян. Він повинен передавати ворогу координати тимчасового базування підрозділів ЗСУ та Нацгвардії, по яких противник готував ракетно-дронові атаки.

Агент фотографував військові обʼєкти на камеру та позначав їхні геолокації. А після виконання завдань пішов у СЗЧ та злив росіянам військову частину, де служив.

СБУ затримала зловмисника за місцем проживання його родичів. Під час обшуків у нього вилучили смартфон із доказами роботи на ворога.

Слідчі вже повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 29 грудня СБУ затримала у Києві агента, який одночасно працював на російські та білоруські спецслужби. Зловмисник спостерігав за однією зі столичних ТЕЦ і передавав цю інформацію окупантам.