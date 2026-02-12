Двоє російських агентів готували удари по авіабазах ЗСУ. Фото: СБУ

https://racurs.ua/ua/n212023-dva-agenty-fsb-gotuvaly-udary-po-aviabazah-zsu.html

Ракурс

Служба безпеки України затримала на Київщині двох російських агентів.

Зловмисник на замовлення російської ФСБ збирали дані для нових обстрілів Києва, зокрема координати авіабаз та інших військових об'єктів. Розташування цих потенційних «цілей» вони фіксували на смартфони. Для цього вони пересувалися регіоном громадським транспортом та обходили периметри об'єктів. Про це прес-центр СБУ 12 лютого повідомив у Telegram.

У ході слідства було встановлено, що обидва агенти були місцевими наркоманами. Агентів РФ затримали на фінальному етапі. Під час обшуків у них вилучили смартфони з доказами передачі інформації окупантам.

Затриманим вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена групою осіб під час воєнного стану) Кримінального кодексу України. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Харківщині СБУ затримала агента Головного розвідувального управління Міноборони РФ, яким виявився завербований 30-річний мобілізований. Він зливав росіянам місця дислокації свого з'єднання та суміжних підрозділів Сил оборони України, по яких росіяни готували серію ударів.