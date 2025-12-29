Ракурсhttps://racurs.ua/
Агента російських спецслужб затримали у Києві, фото: СБУ
У Києві затримали агента російських та білоруських спецслужб, який коригував атаки по ТЕЦ (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n211149-u-kyievi-zatrymaly-agenta-rosiyskyh-ta-biloruskyh-specslujb-yakyy-koryguvav-ataky-po-tec-foto.htmlРакурс
СБУ затримала у Києві агента, який одночасно працював на російські та білоруські спецслужби.
Про це сьогодні, 29 грудня, повідомив прес-центр СБУ.
Зазначається, що зловмисник:
- на замовлення прикордонного комітету Білорусі він шпигував за локаціями Сил оборони;
- за вказівками з РФ коригував атаки рашистів по енергооб'єктах столичного регіону.
На основі інформації від цього агента окупанти сподівалися вивести з ладу ключові енергогенеруючі підприємства, які опалюють більшу частину житлового фонду та соціальної інфраструктури Києва, — розповіли у СБУ.
За інформацією слідства, що:
- агент спочатку вів спостереження з вікна власної квартири за периметром однієї зі столичних ТЕЦ;
- потім проводив дорозвідку поблизу цього об'єкта, щоб з’ясувати його технічний стан після нещодавніх ворожих обстрілів столиці;
- зібрану інформацію фігурант направляв ворожим спецслужбам для подальших обстрілів столичної ТЕЦ.
У разі виконання завдань, він розраховував на подальшу «евакуацію» за межі України. Для цього підготував тактичний рюкзак з речами першої необхідності, які планував використати під час нелегального перетину кордону, — зазначили у СБУ.
Наміри зловмисника вчасно викрили і затримали його за місцем проживання у Києві. Одночасно були проведені заходи для убезпечення локацій потенційних «цілей».
Затриманим є місцевий різноробочий, якого російські та білоруські спецслужбісти завербували через Telegram-канали, де він публікував прокремлівські коментарі.
Йому повідомили йому підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.