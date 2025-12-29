Новини
Агента російських спецслужб затримали у Києві, фото: СБУ

У Києві затримали агента російських та білоруських спецслужб, який коригував атаки по ТЕЦ (ФОТО)

29 гру 2025, 12:51
СБУ затримала у Києві агента, який одночасно працював на російські та білоруські спецслужби.

Про це сьогодні, 29 грудня, повідомив прес-центр СБУ.

Зазначається, що зловмисник:

  • на замовлення прикордонного комітету Білорусі він шпигував за локаціями Сил оборони;
  • за вказівками з РФ коригував атаки рашистів по енергооб'єктах столичного регіону.

На основі інформації від цього агента окупанти сподівалися вивести з ладу ключові енергогенеруючі підприємства, які опалюють більшу частину житлового фонду та соціальної інфраструктури Києва, — розповіли у СБУ.

За інформацією слідства, що:

  • агент спочатку вів спостереження з вікна власної квартири за периметром однієї зі столичних ТЕЦ;
  • потім проводив дорозвідку поблизу цього об'єкта, щоб з’ясувати його технічний стан після нещодавніх ворожих обстрілів столиці;
  • зібрану інформацію фігурант направляв ворожим спецслужбам для подальших обстрілів столичної ТЕЦ.

У разі виконання завдань, він розраховував на подальшу «евакуацію» за межі України. Для цього підготував тактичний рюкзак з речами першої необхідності, які планував використати під час нелегального перетину кордону, — зазначили у СБУ.

Наміри зловмисника вчасно викрили і затримали його за місцем проживання у Києві. Одночасно були проведені заходи для убезпечення локацій потенційних «цілей».

Затриманим є місцевий різноробочий, якого російські та білоруські спецслужбісти завербували через Telegram-канали, де він публікував прокремлівські коментарі.

Йому повідомили йому підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Джерело: Ракурс


