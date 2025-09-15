Боєць ЗСУ шпигував для росіян. Фото: СБУ

Військовослужбовця Збройних сил України викрили в роботі на російські спецслужби.

Мобілізований військовослужбовець, проходячи службу в роті ударних БпЛА на східному фронті, працював на Федеральну службу безпеки РФ. Він завчасно «зливав» окупантам інформацію про підготовку дронових операцій ЗСУ на передовій. Інформував про напрямки вильотів та орієнтовні «цілі» українських безпілотників. Про це 15 вересня Служба безпеки України повідомила в Telegram.

Крім того, він повідомляв росіян про пункти постійної дислокації та бойові позиції бригади, в якій проходив службу. А загарбники вже використовували ці розвіддані для превентивних ударів по українських дронарях за допомогою далекобійної артилерії та авіабомб.

Як встановило розслідування, в момент ворожих атак агент отримував від ФСБ попереджувальну інформацію, щоб «вийти» із зони потенційного ураження.

За даними слідства, російським «кротом» виявився 26-річний мешканець Кропивницького, який почав працювати на противника після мобілізації. Слідчі вже повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

