Агент ФСБ у лавах морської піхоти. Фото: СБУ

Агента російської ФСБ виявили серед українських морських піхотинців.

На ФСБ працював командир взводу безпілотних авіакомплексів однієї з бригад морської піхоти ЗСУ, що воює на південному фронті. Зловмисник передавав ворогу геолокації свого підрозділу для коригування ворожого вогню по них. Також він наводив удари по запасних командних пунктах суміжних військових частин та їхніх складах з боєприпасами. Про це 21 серпня повідомила Служба безпеки України.

Крім того, зрадник намагався перетягнути на бік окупантів й інших військових.

Українська спецслужба змогла завчасно убезпечити локації та особовий склад, про які зрадник інформував ФСБ. А затримали «крота» за місцем базування його підрозділу. У нього вилучили флешку з таємною інформацією, яку він мав передати росіянам.

Слідчі оголосили затриманому підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в роботі на ГРУ викрили майора однієї з авіабригад ЗСУ, який допомагав росіянам готувати удар по аеродромах базування F-16, Mirage 2000 та Су-24. Зловмисник збирав координати розміщення цих літаків, графіки та принцип черговості їхнього вильоту.