СБУ затримала російського «крота» у Повітряних силах ЗСУ. Фото: СБУ

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Російського «крота» у Військово-повітряних силах України виявила СБУ.

На російське ГРУ працював льотчик-інструктор, майор однієї з авіабригад ЗСУ. Підрозділ, в якому проходив службу цей фігурант, виконує бойові завдання із збиття ворожих ракет і дронів, а також відпрацьовує по наземних цілях, підтримуючи операції української армії з повітря. Про це Служба безпеки України повідомила у Telegram.

З’ясувалося, що агент виконував одночасно декілька ворожих завдань. Зокрема, допомагав росіянам готувати удар по аеродромах базування F-16, Mirage 2000 та Су-24. Зловмисник збирав координати розміщення цих літаків, графіки та принцип черговості їхнього вильоту.

Також фігурант підготував та передав загарбникам аналітичну довідку щодо необхідної, на його думку, тактики завдання комбінованих ударів. Це мало дозволити ворогу завдати удару «в обхід» захисту відповідних військових об'єктів.

Крім того, зрадник передавав окупантам особові дані пілотів ЗСУ, бортові номери та озброєння їхніх літаків і тактику бойових вильотів.

Агента затримали після спроби зібрати «нову порцію» інформації. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення, незабаром йому планують повідомити про про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 30 липня СБУ затримала агента ФСБ в одному з бойових підрозділів Сил оборони на Харківщині. Фігурантом виявився 26-річний мобілізований, який наводив російські авіабомби та важку артилерію на позиції свого підрозділу, який стримує наступ рашистів у районі Великого Бурлука.