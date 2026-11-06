Агент ФСБ готував теракт на хімзаводі у Дніпропетровській області. Фото:

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Російський агент готував терористичний акт на хімічному заводі в Дніпропетровській області.

Контррозвідка СБУ завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт щодо агента російської ФСБ, який у березні готував вибух на хімзаводі. На ворога працював слюсар вищевказаного підприємства. Зловмисника затримали у Кам’янському, коли він споряджав саморобну бомбу у власній квартирі. Про це 6 листопада повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Агент повинен був виробити саморобний вибуховий пристрій на основі 1,5 кг пластиду та закласти його під трубами в одному з цехів заводу. Росіяни планували дистанційно підірвати вибухівку під час роботи підприємства, щоб спричинити найбільшу кількість жертв.

Також, як встановило слідство, зловмисник відстежував для ворога автомобілі та помешкання українських військових і членів їхніх родин, яких окупанти планували ліквідувати.

Під час обшуків у нього вилучили складові для бомби та чотири мобільні телефони, які він по черзі використовував для законспірованого зв’язку з росіянами. Агент РФ обвинувачується за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 258 (готування до вчинення терористичного акту) ККУ. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, колишній моряк який на замовлення Федеральної служби безпеки Росії коригував удари ворога по Одесі. Фігурант наводив реактивні дрони на бойові позиції української ППО, що захищає повітряний простір міста.