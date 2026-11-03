Юлії Мендель заочно повідомили про підозру в держзраді. Фото:

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Юлії Мендель заочно повідомили про підозру в держзраді.

СБУ та Офіс генерального прокурора заочно повідомили про підозру колишньому прес-секретарю президента Володимира Зеленського. Підозру оголошено за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та чч. 2, 3 ст. 436−2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України. Про це 3 листопада Служба безпеки України повідомила у Telegram.

Стверджується, що у своїх публічних заявах і дописах у соцмережах Мендель дискредитує Україну на міжнародній арені, а також виправдовує кремлівський режим та повномасштабну російсько-українську війну. В спецслужбі наголосили, що тривають комплексні заходи для притягнення її до відповідальності.

В СБУ додали, що відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Як відомо, Юлія Мендель була прес-секретарем президента Володимира Зеленського упродовж 2019−2021 років. У 2026 році в інтерв’ю американському журналісту Такеру Карлсону вона називала Зеленського «диктатором». Згодом проти неї ввели санкції РНБО.

Нагадаємо, у жовтні гауляйтер окупованої частини Херсонської області Володимир Сальдо отримав підозру за незаконне переміщення українських дітей під час захоплення росіянами правобережжя Херсона.