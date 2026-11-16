Дезертир ЗСУ коригував удари РФ по Дніпропетровщині — агресія Росії

https://racurs.ua/ua/n217434-dezertyr-zsu-koryguvav-udary-rf-po-dnipropetrovschyni.html

Ракурс

Дезертир виявився коригувальником російських обстрілів Дніпропетровщини.

На ворога працював місцевий мобілізований, який самовільно залишив військову частину та почав працювати на ворога. Для наведення атак окупантів він фіксував розташування військових та енергетичних об'єктів під виглядом таксиста. Він надавав послуги з перевезення пасажирів у прифронтових населених пунктах Синельниківського району. Про це 16 листопада повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Зловмисник фотографував на телефон об'єкти, поблизу яких помічав зосередження особового складу і техніки Сил оборони. Його цікавили позиції ППО, зокрема мобільних вогневих груп, а також запасні командні пункти та логістичні центри ЗСУ. Також він фіксував наслідки атак на опорні електропідстанції.

Зрадника затримали за місцем проживання. У затриманого виявили два смартфони, на яких він накопичував скріншоти гугл-карт із позначками українських об'єктів і контактував із російським оперативником.

Слідчі повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, російський агент готував терористичний акт на хімічному заводі в Дніпропетровській області. Зловмисника затримали у Кам’янському, коли він споряджав саморобну бомбу у власній квартирі.