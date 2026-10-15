Таксист-зрадник коригував російські обстріли Краматорська. Фото:

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Ракурс

Завербований російський ГРУ таксист із Краматорська коригував обстріли міста.

Окупанти залучили цього зрадника, щоб уразити пункти зосередження особового складу і техніки українських військ. Зловмисник мав скоригувати серію ударів по ключових електропідстанціях, щоб знеструмити прифронтове місто і залишити його без опалення та водопостачання. Про це Служба безпеки України повідомила у Telegram.

Ворожий агент на власному авто об’їжджав Краматорськ під виглядом роботи у таксі та фіксував розташування «потрібних» об'єктів. Паралельно він випитував потрібну йому інформацію у клієнтів.

Зловмисника затримали за місцем проживання, коли він готував до відправлення росіянам нову порцію координат. Під час обушків у нього вилучили комп’ютерну техніку і смартфон із доказами роботи на ворога.

Затриманому вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, переселенка з Донецької області наводила ракетно-дронові атаки Росії по оборонних підприємствах та громадських організаціях у Дніпрі та області, які постачають спорядження для української армії.