Водій логістичної компанії коригував атаки РФ по київських ТЕЦ. Фото: СБУ

https://racurs.ua/ua/n217107-vodiy-logistychnoyi-kompaniyi-koryguvav-ataky-rf-po-kyyivskyh-tec.html

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Російського агента затримали в Київській області співробітники контррозвідки СБУ.

На російську ФСБ працював водій логістичної компанії, який коригував удари по місцевих енергетичних об'єктах. Серед основних «цілей» ворога були теплоелектроцентралі Київщини, які відновлювали свою роботу після попередніх обстрілів. Зловмисник під виглядом робочих поїздок об’їжджав периметри станцій та фіксував їхні фасади на телефонну камеру. Інформацію він відправляв куратору. Про це прес-центр Служби безпеки України повідомив у Telegram.

Також агент відстежував для росіян пункти розташування ремонтних баз Сил оборони.

Правоохоронці задокументували, як агент за кермом вантажівки розвідував стан відновлювальних робіт на енергоблоці місцевої ТЕЦ. Зловмисника затримали його на підготовці «звіту» для ворога.

Під час обшуків у затриманого вилучено два мобільних телефони, один із яких він намагався знищити, щоб приховати докази роботи на РФ. Зловмиснику вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Одесі 21-річний студент фіксував місця розташування великогабаритних генераторів в Одесі для їх подальшого підпалу, стежив за об'єктом критичної інфраструктури регіону, а також намагався встановити місце проживання українського військовослужбовця.