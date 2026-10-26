Гауляйтер окупованої Херсонщини Володимир Сальдо отримав нову заочну підозру. Фото:

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Гауляйтер окупованої Херсонщини Володимир Сальдо отримав підозру за незаконне переміщення українських дітей під час захоплення росіянами правобережжя Херсона.

Фігурант та двоє його спільників причетні до незаконного переміщення українських дітей після захоплення обласного центру. У жовтні 2022 року працівники окупаційної адміністрації організували незаконне вивезення учнів Херсонського професійного суднобудівного ліцею до так званих «санаторіїв» у тимчасово окупованому Криму. Про це прес-центр Служби безпеки України 26 жовтня повідомив у Telegram.

Виявилося, що дітей спочатку довезли автобусами до річкового порту, а звідти катерами переправили до лівобережжя. Там вихованців навчального закладу транспортом вивезли до анексованого півострова.

До незаконного вивезення Сальдо залучив колишнього російського військового Віктора Логінова, який обіймав посаду заступника директора ліцею. Ця особа особисто вносила фіктивні дані до облікової документації навчального закладу.

Допомагав їм викладач захопленого на той час ліцею Микола Долженко, який супроводжував учнів протягом усього маршруту до Криму.

Зловмисники порушили ст. 49 Конвенції (IV) про захист цивільного населення під час війни, яка забороняє примусове переселення осіб під захистом з окупованої території.

Правоохоронці заочно повідомили Сальдо і двом його поплічникам про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (воєнні злочини, вчинені за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Наразі тривають заходи, щоб притягнути їх до відповідальності, бо зловмисники перебувають на окупованій території.

Нагадаємо, в листопаді 2023 року Сальдо заочно засудили до 15 років ув’язнення за державну зраду, колабораціонізм і заперечення війни Російської Федерації проти України.