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Ракурс
Російський дрон поцілив у маршрутку в Херсоні. Фото:

Російський дрон атакував маршрутку в Херсоні — загинув чоловік, шестеро поранених

26 жов 2026, 16:25
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Російський безпілотник атакував маршрутку у Центральному районі Херсона.

Ворог завдав удару по маршрутному таксі у неділю, 25 жовтня. Пасажири не чули дрона й не очікували удару. Внаслідок атаки постраждали семеро людей. Згодом у приймальному відділенні лікарні помер 67-річний чоловік. Про це голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив у Telegram.

Серед поранених є 22-річна дівчина, яка вже перенесла одну операцію. Попереду постраждалу чекає ще одна операція.

Медики поінформували, що у важкому стані перебуває ще один із поранених. Лікарі наразі борються за його життя.

Нагадаємо, 26 жовтня російські окупаційні війська завдали чотирьох ударів по Ясногірці в Донецькій області. Там внаслідок бомбардувань загинула людина, а 10 дістали поранення. А в Павлограді на Дніпропетровщині внаслідок обстрілів загинула людина, а семеро зазнали травм. Серед постраждалих є двоє 10-річних дівчаток.

Джерело: Ракурс


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