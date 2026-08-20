Окупанти вдарили по одному з ринків Херсона, є поранені. Фото:

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Ракурс

Армія Російської Федерації завдала нових ударів по Херсону.

Близько 6.40 у четвер, 20 серпня, окупанти обстріляли один із ринків у Корабельному районі міста. Постраждали п’ятеро осіб: 54-річна, 35-річна жінки та чоловіки 38, 49, 64 років. У них діагностували мінно-вибухові травми, контузії та уламкові поранення тулуба. Про це повідомила Херсонська міська військова адміністрація.

Пораненим наразі надають необхідну медичну допомогу та проводять додаткові обстеження.

Також цього ранку росіяни дронм атакували маршрутний автобус у Корабельному районі. Транспорт зазнав пошкоджень. Наразі немає інформації про постраждалих.

Нагадаємо, 19 серпня російські війська вдарили дроном по маршрутному автобусу у Херсоні. Внаслідок отриманих травм загинули четверо осіб. Ще п’ятеро зазнали поранень. Четверо жінок різного віку та 58-річний водій отримали вибухові травми.