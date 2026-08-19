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Ракурс
Наслідки російського удару у Херсоні, фото: Нацполіція

Рашисти вдарили по маршрутці у Херсоні — четверо загиблих (ФОТО)

19 сер 2026, 12:44
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Російські загарбники вдарили дроном по маршрутному автобусу у Херсоні — четверо цивільних загинули, ще п’ятеро поранено.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Подія сталася сьогодні, 19 серпня, близько 9.00.

Внаслідок атаки четверо громадян від отриманих травм загинули. Наразі поліцейські встановлюють їх особи. Ще відомо про п’ятьох поранених. З яких четверо жінок різного віку отримали вибухові травми, їм надається необхідна допомога, — розповіли у поліції. — Медична допомога знадобилася й 58-річному водію, в нього також діагностували вибухову травму.

Також росіяни сьогодні близько 10.15 атакували безпілотником легковий автомобіль у Херсоні. Про це повідомляє прес-служба Херсонської обласної прокуратури.

Внаслідок удару:

  • загинула жінка, яка перебувала в автомобілі;
  • ще двоє цивільних, які також перебували в автівці, отримали поранення різного ступеня тяжкості. Постраждалим — 36 та 43 роки.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).

Джерело: Ракурс


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