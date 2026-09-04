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Ракурс
Наслідки російської атаки у Херсоні. фото: Херсонська МВА

Рашисти вдарили по маршрутці у Херсоні, є загиблі та поранені (ФОТО, ВІДЕО)

4 вер 2026, 13:25
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Російські загарбники сьогодні, 4 вересня, близько 11.00 завдали удару дроном по маршрутному автобусу у Центральному районі Херсона.

Унаслідок скиду постраждала 25-річна херсонка, яка в цей момент перебувала на зупинці громадського транспорту. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської МВА Ярослав Шанько.

Жінка отримала вибухову травму та уламкове поранення лівої ноги. Її доставили до лікарні, де медики надають їй необхідну допомогу, — розповів Шанько.

О 11.45 рашисти знову атакували громадський транспорт у Центральному районі міста.

Близько 11.45 ворог ударив безпілотником по маршрутному автобусу. Під удар потрапив і легковий автомобіль, — зазначив Шанько.

Наразі відомо про п’ятьох поранених. До лікарні вже доставили трьох людей — 67-річного чоловіка та двох жінок віком 61 і 69 років.

У потерпілих діагностували уламкові поранення, контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми. Їхній стан — середньої тяжкості. Медики надають постраждалим необхідну допомогу, — розповів очільник МВА.

Джерело: Ракурс


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