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Последствия атаки в Херсоне. фото: Херсонская МВА
Рашисты ударили по маршрутке в Херсоне, есть раненые (ВИДЕО)https://racurs.ua/n216033-rashisty-udarili-po-marshrutke-v-hersone-est-ranenye-video.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 4 вересня, близько 11.00 завдали удару дроном по маршрутному автобусу у Центральному районі Херсона.
Унаслідок скиду постраждала 25-річна херсонка, яка в цей момент перебувала на зупинці громадського транспорту. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської МВА Ярослав Шанько.
Жінка отримала вибухову травму та уламкове поранення лівої ноги. Її доставили до лікарні, де медики надають їй необхідну допомогу, — розповів Шанько.
О 11.45 рашисти знову атакували громадський транспорт у Центральному районі міста.
Близько 11.45 ворог ударив безпілотником по маршрутному автобусу. Під удар потрапив і легковий автомобіль, — зазначив Шанько.
Наразі відомо про п’ятьох поранених. До лікарні вже доставили трьох людей — 67-річного чоловіка та двох жінок віком 61 і 69 років.
У потерпілих діагностували уламкові поранення, контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми. Їхній стан — середньої тяжкості. Медики надають постраждалим необхідну допомогу, — розповів очільник МВА.